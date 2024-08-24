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СВО 24 августа 2024 13:12

Три ракеты и пять бомб ВСУ сбили российские системы ПВО

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Российская система противовоздушной обороны сбила три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, сообщает Минобороны РФ.

Также, по информации ведомства, были сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer.

#спецоперация
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