news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Три ракеты и пять бомб ВСУ сбили российские системы ПВО
Скопировать ссылку
Российская система противовоздушной обороны сбила три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, сообщает Минобороны РФ.
Также, по информации ведомства, были сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400