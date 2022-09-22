Три пункта проката самокатов и летнюю веранду снесут в Казани

В столице Татарстана демонтируют 15 незаконно установленных торговых объектов. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

В частности, должны быть снесены пять неуточненных торговых объектов, два торговых павильона, летнюю веранду на улице Чистопольская и три пункта проката самокатов (на улицах Николая Ершова, Карла Маркса и Кремлевская). Также необходимо демонтировать четыре автофургона.

У владельцев объектов есть время до 26 сентября, чтобы снести их самостоятельно. Если этого не произойдет, принудительный демонтаж должен быть организован до 25 декабря.