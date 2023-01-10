Три пункта приема новогодних елок открылось в Казани

В Казани начали работу три пункта приема живых новогодних елей. Деревья переработают на подстилку для животных и птиц, а также корм для коз, сообщает Минэкологии РТ.

Два пункта работают круглосуточно: это контейнеры возле офиса Поволжской экологической компании (ул.Аделя Кутуя, д. 160) и на территории зимнего бульвара ТЦ (проспект Победы, д. 141). Отнести сюда елку можно до 31 января.

Кроме того, до 25 января деревья принимаются на Зимнем бульваре рядом с ТРЦ «Мега». Здесь елки планируют переработать в щепу, которой затем покроют дорожки в Горкинско-Ометьевском лесу.

В Минэкологии напомнили, что перед сдачей с елок нужно снять мишуру и украшения.