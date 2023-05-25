Три проекта из Татарстана вошли в топ-100 лучших в России

Экстрим-парк «УРАМ», лестница в Тетюшах и ремонт школы №175 вошли в сотню лучших проектов России, вошедших в альманах за 2020–2023 годы. Об этом говорится в телеграм-канале программы развития общественных пространств РТ.

Одним из лучших стал проект «320 ступеней к истории: Вдоль по Троицкой», реализованный в Тетюшах. Благодаря ему удалось соединить пристань и улицу Ленина.

Вторым — крытый комплекс экстрим-парка «УРАМ». На площадке в 7,9 тыс. кв. метров разместились множество помещений, а также фанерное море для BMX-фристайла, бетонный боул для скейтбординга и еще многое другое.

Третьим представителем Татарстана в альманахе стал проект обновления гимназии №175. Его оперативная реализация — всего 100 дней — позволила кардинально изменить облик здания. При перестройке учитывались рекомендации психологов и международный опыт.