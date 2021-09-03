Три проекта из Татарстана стали финалистами всероссийской молодежной архбиеннале

2 сентября стали известны имена финалистов III Российской молодежной архитектурной биеннале, которая пройдет с 25 по 27 ноября в городе Иннополисе (Лаишевский район). В финал смогли попасть сразу три проекта из Татарстана. Об этом сообщили в фонде «Институт развития городов РТ».

В отборочном туре участвовали 620 проектов из 16 стран и 92 городов. Дирекция биеннале получила заявки от молодых русскоязычных архитекторов из России, стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки и Ближнего Востока. В финал отобрано 30 заявок, в том числе три из Татарстана — от студии Tiarch (КГАСУ), КБ «Море» и AB CD.

Финалисты конкурса будут работать с уникальным объектом, расположенным в туристической зоне Старо-Татарской слободы. Им предстоит трансформировать недостроенный торгово-административный центр на площади 17,3 тыс. кв. метров, возвести новое здание на прилегающей территории и связать их воедино согласно общей философии нового рабочего пространства, где будут учтены инновационные тренды и реалии эпохи Covid-19.

«Нам было непросто получить такой объект проектирования в самом центре Казани, но все сложилось так, чтобы архитекторы могли реализовать свои самые смелые идеи», — рассказала директор молодежной архитектурной биеннале, помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Тема конкурса 2021 года: «Рабочее пространство будущего». На архбиеннале состоится деловая программа с лекциями о трансформации статуса рабочих пространств, дискуссии об инновациях для офисов будущего и механизмах продвижения молодых архитекторов в профессиональном сообществе.