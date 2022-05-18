Три проекта из РТ представят Россию на Форуме молодых предпринимателей стран ОИС в Казани

С 19 по 20 мая на международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» пройдет очный этап VIII Казанского форума молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества. По результатам отбора в нем поучаствуют 35 стартапов из разных государств. Три из них созданы представителями Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Этот форум стал площадкой, которая интересна как молодым авторам стартапов, которые ищут новые коммуникации и партнеров, так и инвесторам, которые хотят вкладываться в интересные проекты. Для них это возможность познакомиться со стартапами, прошедшими серьезный отбор. В форуме принимают участие 35 стартапов из 15 стран. Традиционно среди них есть проекты из Татарстана», — отметил министр.

По словам Тимура Сулейманова, начиная с завтрашнего дня все проекты будут представлены на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», где авторы будут кратко рассказывать о своих идеях экспертам, инвесторам и членам жюри. Также у форума есть свой призовой фонд в размере 10 тыс. долларов.

«Для стартапов на ранней стадии это очень хорошая мотивация, хотя их главный интерес — это привлечение инвестиций и налаживание коммуникаций. С 2014 года через Форум молодых предпринимателей было привлечено более 2 млн долларов инвестиций для проектов участников», — заключил глава Минмолодежи РТ.

Онлайн-этап форума стартовал еще 10 апреля. Изначально в нем участвовали 150 стартапов из 35 стран. Программа включала 20 часов лекций, 80 часов индивидуальных и групповых сессий с международными наставниками и экспертами, добавила директор ГБУ МЦ «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова.

Среди 35 победителей только три проекта созданы россиянами, и при этом все они — представители Татарстана.

«Наша площадка продолжает давать молодым ребятам возможности для реализации своих идей, находить новых партнеров и инвесторов. По итогам <…> онлайн-части форума, были отобраны 35 финалистов. Проекты представлены по разным темам: образование, туризм, экология, медицина и многие другие направления», — пояснила Габдрахманова.

Она рассказала и о двух татарстанских проектах, которые станут бороться за призовой фонд и будут представлены на суд инвесторам и экспертам. Один из них заключается в составлении своеобразной онлайн-методички для желающих создать свой стартап со всеми тонкостями и потенциальными подводными камнями (как юридическими, так и идейными).

Второй проект связан с медициной, он должен помочь в решении проблем со зрением. Заболевания предполагается диагностировать и лечить с помощью световой диагностики.