Три представителя «Синтеза» вошли в сборную России по прыжкам в воду

Чемпионы Европы и России, участники Олимпийских игр 2020 Никита Шлейхер и Мария Полякова, а также Александр Белевцев вошли в состав сборной России по прыжкам в воду, которая выступит на «Играх дружбы» в Казани. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, которого цитирует пресс-служба казанского клуба по водным видам спорта «Синтез».



«На трехметровом трамплине в индивидуальных прыжках у мужчин выступят Шлейхер, Кузнецов, Сергей Назин и Геннадий Вагин. В синхронных прыжках будут прыгать пары – Илья Молчанов и Егор Лапин, Шлейхер и Кузнецов. У девушек – Кристина Ильиных, Елизавета Кузина, Виталия Королева, Мария Полякова (в обоих видах). На вышке у мужчин – Руслан Терновой, Сандро Рогава, Сергей Назин, Александр Белевцев», – сказал Дружинин.



В Казани пройдут комплексные международные соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию «Игры дружбы», в которых заявлены представители Алжира, Белоруссии, ДНР, ЛНР, Эквадора, Сербии, ЮАР, Сирии, Судана, Таджикистана, Боливии и Вьетнама.

Напомним, первый этап продлится с 19 июля по 3 августа, второй – с 9 по 26 ноября, третий – с 8 по 17 декабря.