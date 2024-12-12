Три представительницы Татарстана стали финалистками конкурса «Знание.Лектор»

Российское общество «Знание» опубликовало список финалистов четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Ими стали 140 участников из 52 регионов. В феврале 2025 года они отправятся в Москву на финальные испытания, по итогам которых почетное жюри выберет 70 победителей. Среди финалистов — три представительницы Татарстана, сообщают организаторы проекта.

В частности, это Роза Ахмадиева — ректор Казанского государственного института культуры, доктор педагогических наук, председатель экспертного совета при Комитете Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. На окружном этапе конкурса она представила лекцию о цифровой культуре как факторе успешной самореализации личности.

Татьяна Леонтьева — проректор по учебно-воспитательной работе Казанского государственного института культуры, кандидат педагогических наук. На окружном этапе она рассказала о традиционных и новых методах музыкального обучения, а также о возможностях цифровых технологий и искусственного интеллекта в этой сфере.

Наталья Уткина — доцент кафедры туризма в Казанском инновационном университете имени В. Г. Тимирясова, кандидат экономических наук, доцент, член Русского географического общества, региональный эксперт Агентства стратегических инициатив по направлению «Туризм» и цифровой платформы практик устойчивого развития «Смартека». На окружном этапе исследовательница выступила с авторской лекцией про инклюзивный туризм, приведя примеры развития инклюзивных путешествий в России.

«Со старта четвертого сезона „Знание.Лектор“ прошло семь месяцев. За это время наши финалисты провели свыше тысячи авторских лекций в своих регионах. Конкурс показал, что просвещением в России занимаются люди самых разных профессий: представители медицины, учреждений науки, культуры, образования, правоохранительных органов. Впереди нас ждет финал конкурса, мы рады представить стране сильнейших лекторов», — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финалисты были определены по итогам окружного этапа, который проходил с 25 ноября по 5 декабря в онлайн-формате. Триста участников выступали с авторскими лекциями перед экспертным советом. В его состав вошли профессионалы из 14 сфер, соответствующих тематикам конкурса. Среди экспертов были президент фонда «Наука. Искусство. Технологии» Елена Орлова, дирижер Большого театра Айрат Кашаев, спортивный предприниматель, сооснователь МойФитнес.рф, Лиги марафонов BRICS, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, президент клуба ЮНЕСКО «Международный детский конгресс», старший преподаватель кафедры семиотики и общей истории искусства факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Викью, продюсер, музыкант, заслуженный артист РФ Сергей Войтенко.

Подготовиться к последним конкурсным испытаниям финалистам поможет закрытый курс «Секреты спикера с Ниной Зверевой» в рамках проекта «Знание.Академия».

Победители конкурса «Знание.Лектор — 2024» получат шанс попасть в региональные команды лекторов общества «Знание», а также по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Конкурсанты также могут выиграть партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

«Знание.Лектор» (ранее «Лига Лекторов») — всероссийский конкурс, который призван в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. В его рамках любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, усовершенствовать навыки публичных выступлений и найти свою аудиторию. Это флагманский проект Российского общества «Знание», который реализуется с 2021 года. Со старта проекта его участниками стали более 41 тыс. человек.