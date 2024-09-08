Три поколения семьи Хайбуллиных пришли на выборы в селе Столбище

Три поколения семьи Хайбуллиных пришли на выборы депутатов Госсовета Татарстана в селе Столбище Лаишевского района РТ.

Дедушка Равиль Абдулхамидович, дочь Эльвира Равильевна и маленький внук вместе отправились на избирательный участок, чтобы подчеркнуть важность участия в общественной жизни для всех возрастов.

«Выборы — это важный момент для каждого гражданина, — уверен Равиль Абдулхамидович. — Каждый голос имеет значение, а наша семья всегда стремилась быть активной и ответственной в вопросах, касающихся будущего нашего региона».

В селе Атабаево на выборах депутата Государственного Совета РТ свой голос отдал Ильдар Галимуллин. Он кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.

«Выборы — это священный долг каждого гражданина, возможность проявить свою любовь к Родине и ответственность за ее будущее», — убежден Галимуллин.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.