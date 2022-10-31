Три подачи, два гола: почему Слуцкий не побеждает конкурентов, а «Рубину» не нужны фанаты

Центральный матч 16-го тура, поданный под соусом «Звездных войн», стал главным украшением минувшего уикенда. Подопечные Леонида Слуцкого вновь не сумели победить своего прямого конкурента, но проявили характер, порадовав более трех тысяч зрителей на трибунах «Ак Барс Арены». Подробнее о матче «Рубина» и «Балтики» (3:3) – в материале «ТИ-Спорт».

«Очень рад, что смогли отыграться. И концовку после третьего гола пытались дожать, пытались создавать моменты» Фото: rubin-kazan.ru

«Могу поблагодарить ребят за то, что проявили характер»

«Рубин» в этом сезоне не так часто пропускает первым. До игры с «Балтикой» подопечные Леонида Слуцкого в сезоне 2022/23 позволяли первыми открыть соперникам счет всего лишь в четырех случаях из шестнадцати. Что примечательно, во всех эти четырех играх казанцы по итогу терпели поражения. О чем это говорит? Наверняка о том, что эта команда совсем неволевая, и когда хоть что-то начинает идти не по ее сценарию, выправить ситуацию бывает очень сложно. Однако матч против «Балтики» показал, что если у «Рубина» и были проблемы с характером, то они уже в прошлом. Это после игры отмечал и главный тренер казанцев.

«Очень рад, что смогли отыграться. И концовку после третьего гола пытались дожать, пытались создавать моменты. Большие молодцы, что проявили характер и в такой непростой кадровой ситуации те люди, которые есть, и на замену сегодня вышли, добавили и в плане движения, и в плане качества. Поэтому могу поблагодарить ребят за то, что как минимум проявили характер», – сказал Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Статистика после первого тайма говорила, что процент владения мячом на стороне казанцев. Но сама игра была целиком и полностью за гостями из Калининграда. Дубль Гидеона Гузины переместил часть казанских болельщиков к игре месячной давности против «Арсенала», когда Евгений Луценко сделал 2:0 еще в первом тайме. Тогда у «Рубина» так и не хватило времени, чтобы сравнять счет в матче, а единственный гол во втором тайме забил Дмитрий Кабутов. «Балтике» защитник казанцев тоже забил. Но сделал это еще в первом тайме, чем изрядно упростил жизнь своим партнерам после перерыва.

«Могу поблагодарить ребят за то, что как минимум проявили характер» Фото: rubin-kazan.ru

Гол гостей в начале второго тайма ситуации на поле не изменил. «Рубин» продолжил атаковать и добился своего, забив два мяча. Стоит отметить, что Слуцкий угадал с заменами. Он не только вовремя освежил провисавшие фланги атаки, но и оставил на поле Виталия Лисаковича, который и соорудил третий спасительный гол. К слову, все три забитых мяча в ворота «Балтики» пришлись непосредственно после подач в штрафную, на что после игры сетовал наставник анклавцев Сергей Игнашевич.

«Три раза мяч залетел в нашу штрафную, два гола пропустили»

«К тому, что мы пропустим два мяча, предпосылок не было. Не могу сказать, что у «Рубина» была россыпь моментов: три раза мяч залетел в нашу штрафную, два гола пропустили. Так что говорить о том, что мы упустили инициативу, было бы как-то неправильно. Мы контролировали игру и понимали, как будет действовать «Рубин». Когда соперник освежил фланги, мы также освежили игроков, которые противостояли этим флангам. В принципе, были близки к тому, чтобы надежно обороняться и убегать в контратаки», – сказал после игры Игнашевич.

Говоря о том, что «Рубин» не имел предпосылок к забитым мячам, специалист почти наверняка лукавил. Все же казанцы во втором тайме значительный отрезок игры провели с давлением и свою ничью заслужили. Но то, что «Балтика» контролировала игру, – факт. И здесь камень нужно бросить именно в огород казанцев.

За последние два сезона у «Рубина» Слуцкого выработался удивительный комплекс матчей против прямых конкурентов. В этом чемпионате казанцы не сумели обыграть ни одну команду из топ-7 Первой лиги (3 поражения и 3 ничьи), зато собрали 15 очков из 15 возможных у команд из подвала турнирной таблицы. Понятно, что за выигрыш над любым соперником, будь то «Алания» или «Волга», дают по три очка, но на одних лишь победах над аутсайдерами далеко не уедешь.

«Не могу сказать, что у «Рубина» была россыпь моментов: три раза мяч залетел в нашу штрафную, два гола пропустили» Фото: rubin-kazan.ru

С чем это может быть связано? В этом сезоне, особенно в матчах с конкурентами («Алания», «КАМАЗ», «Балтика», «Арсенал»), команда практикует игру с двумя абсолютно разными таймами. Как правило, первый – неудачный, второй – спасение матча. Вероятно, в игре с равными соперниками команде попросту не хватает физики держать планку на протяжении всей игры. Если только заведомо слабый соперник собственноручно не отдаст казанцам инициативу и не встанет в автобус, как «Кубань», или не побежит с шашками наголо, как «Краснодар-2». В игре с «Балтикой» ни того, ни другого не было. Отсюда и проблемы «Рубина».

«Рубину» не нужны зрители

Еще один сигнал со знаком «минус» прозвучал уже после игры. Один из героев матча и лучший бомбардир «Рубина» в этом сезоне Дмитрий Кабутов дал послематчевое интервью, которым заставил болельщиков забыть о всех его подвигах на поле.

«Свист болельщиков? Это их вопросы, пусть сами разбираются, мы сами будем разбираться в своей игре. У нас свои задачи, мы будем их выполнять. Как болельщики к нам относятся, это их проблемы и вопросы», – заявил Кабутов после матча.

Вообще на это довольно странное высказывание можно было бы закрыть глаза, если бы оно не стало некой тенденцией. Ранее рты болельщикам уже закрывали Слуцкий и Илья Самошников. Сейчас к когорте последователей Андрея Аршавина присоединился и Кабутов. Кажется, «Рубин» всем своим видом демонстрирует, что ему попросту не нужны зрители. Потому и потуги медиаслужбы играть со зрителями в «Звездные войны» на пустом стадионе и выглядят немного нелепыми.

Но виновата в этом совсем не медиаслужба, а именно команда, открыто заявляющая, что мнение болельщиков их не интересует. Тогда футболистов не должна удивлять и столь низкая посещаемость в центральном матче тура. По логике того же Кабутова, 3925 зрителей на трибунах «Ак Барс Арены» (антирекорд стадиона в этом сезоне) – это проблемы футболистов. А у болельщиков есть свои задачи, которые они будут выполнять.

Матч с «Балтикой» побил антирекорд посещаемости «Ак Барс Арены» в сезоне – 3295 зрителей Фото: rubin-kazan.ru

Следующей игрой в Махачкале с местным «Динамо» казанский клуб закроет для себя программу первого круга. Кто-то до сих пор считает, что впереди еще достаточно времени для раскачки? Оглянитесь. Позади уже половина чемпионата, а до его окончания осталось почти столько же.

Сейчас «Рубин» делит третье место с «КАМАЗом» и «Енисеем», но это лишь полбеды. Главное, что помимо них еще есть «Алания» и «Балтика», которые идут вперед и точно не выглядят слабее банды Слуцкого. Вчерашняя игра это наглядно показала.

«Рубин» (Казань) – «Балтика» (Калининград) 3:3 (1:2, 2:1)

3’ – Гузина (0:1)

37’ – Гузина (0:2)

43’ – Кабутов (1:2)

47’ – Остойич (1:3)

58’ – Тесленко (2:3)

87’ – Лисакович (3:3)



Состав «Рубина»: Дюпин – Попов (Фаттахов), Грицаенко, Тесленко, Кабутов – Иванов (Костюков), Апшацев, Зотов – Горбунов (Муллин), Безруков (Бакаев), Лисакович

Азат Кашапов

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru