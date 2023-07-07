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Три пляжа в Татарстане не соответствуют гигиеническим требованиям
В результате мониторинга качества воды в пляжах Татарстана установлено, что три пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по республике.
По состоянию на 6 июля результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций (пляжи) не соответствуют гигиеническим требованиям:
- по микробиологическим показателям – городские пляжи Казани (пляжи «Нижнее Заречье», «Локомотив»), Нурлат, Мамадыш, Лаишево, Лениногорск, Бугульма, пляжи в Камско-Устьинском и Муслюмовском районах;
- по санитарно-химическим показателям – городские пляжи Казани (пляж «озеро Большое Лебяжье») и Лаишево.
В ведомстве отметили, что пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по паразитологическим и вирусологическим показателям, не зарегистрированы.
Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.
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