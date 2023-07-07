Три пляжа в Татарстане не соответствуют гигиеническим требованиям

В результате мониторинга качества воды в пляжах Татарстана установлено, что три пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по республике.

По состоянию на 6 июля результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций (пляжи) не соответствуют гигиеническим требованиям:

по микробиологическим показателям – городские пляжи Казани (пляжи «Нижнее Заречье», «Локомотив»), Нурлат, Мамадыш, Лаишево, Лениногорск, Бугульма, пляжи в Камско-Устьинском и Муслюмовском районах;

по санитарно-химическим показателям – городские пляжи Казани (пляж «озеро Большое Лебяжье») и Лаишево.

В ведомстве отметили, что пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по паразитологическим и вирусологическим показателям, не зарегистрированы.

Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.



