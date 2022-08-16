Три площадки бесплатно покажут москвичам 11 татарстанских фильмов

К Дням Татарстана в Москве будут приурочены и Дни татарстанского кино с 21 по 24 августа. За это время три площадки – Центральный Дом кино Союза кинематографистов РФ, кинотеатр «Поклонка» при Музее Победы и Российская государственная детская библиотека – бесплатно покажут москвичам 11 татарстанских фильмов.

«В Москве показы татарстанских фильмов проводятся регулярно. Зимой показывали в Доме кино „Мы дети 41-го“, весной — „Исянмесез“. В этот раз эти фильмы тоже будут показаны — на других площадках. Вход на сеансы татарстанского кино пока свободный. Но в будущем, я думаю, они будут монетизированы. Пока это первый этап популяризации татарстанских фильмов на российской арене кино», — сказала «Татар-информу» специалист по связям с общественностью «Татаркино» Фаина Харитонова.

Столичным жителям фильмы представят директор «Татаркино» и продюсер фильмов Миляуша Айтуганова, режиссеры Айназ Мухаметзянов, Амир Галиаскаров, Ильшат Рахимбай, Сергей Киатров и актер Ильфат Камалиев.

В Центральном Доме кино Союза кинематографистов РФ 21 августа в 17.00 будет показан новый документально-художественный фильм Айназа Мухаметзянова «Ибн Фадлан». Он снят по мотивам «Путевых заметок» арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана. В 921 году из Багдада в землю Булгар отправляется посольство, главой религиозной миссии которого был Ибн Фадлан. Он описал свои наблюдения по маршруту следования – путь посольства с разными перипетиями длился год. С прибытием посольства в 922 году, напомним, связано принятие ислама Волжской Булгарией в качестве официальной религии.

В 19.00 также в Центральном Доме кино Союза кинематографистов России состоится встреча с творческой командой первого в истории Республики Татарстан психологического этно-триллера Ильшата Рахимбая «Микулай». Режиссер лично презентует фильм зрителям. Главные роли в нем исполнили Виктор Сухоруков, Иван Добронравов и Варвара Шмыкова. Кино рассказывает об уважаемом старике Микулае в отдаленной кряшенской деревне, жизнь которого начинает сыпаться, когда в деревне появляется мужчина и заявляет, что он сын Микулая.

22 августа Центральный Дом кинематографистов станет площадкой детского кино. В 17.00 здесь начнется показ мультфильмов «Ревизские сказки» (Татармультфильм) и «Кындыкан», созданного совместно с мультипликаторами из Якутии. Их зрителям представит режиссер Сергей Киатров.

В 19.00 запланирован показ детского фильма «Инсаф» режиссера Фарида Давлетшина. Это история мальчика, который выиграл в лото крупную сумму. Ее представит исполнитель одной из ролей – Ильфат Камалиев.

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы за два дня покажут шесть кинофильмов из Татарстана.

21 августа в 16.00 – «Әпипә» Ильшата Рахимбая о женском музыкальном ансамбле, который едет на гастроли по республике. В 18.00 – антивоенный фильм «Мы – дети 41-го года» Амира Галиаскарова о нелегкой судьбе учащихся педагогического училища в военные годы. В 19.30 – мелодрама о вере и предательстве «Сумбуль» Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева.

23 августа в 16.00 – «Халима» Юлии Захаровой о девушке-мусульманке, чье появление в элитной казанской школе приводит к череде драматических событий. В 17.30 – фильма «Мулла» Рамиля Фазлиева и Амира Галиаскарова. В 20.00 – «Исәнмесез» («Живы ли вы?») Ильдара Ягафарова. В этом фильме рассказывается о традиционной татарской семье, члены которой встречаются на разных семейных праздниках и обещают друг другу всегда быть вместе. Неожиданно один из родственников заболел тяжелой болезнью.

Дни татарстанского кино завершит в Российской государственной детской библиотеке детская же программа. 24 августа здесь в 13.00 состоится творческая встреча с главным режиссером «Татармульфильма» Сергеем Киатровым с названием «Про что сделать мультфильм». Режиссер поделится опытом и покажет анимационный фильм «Ревизские сказки. Архивное дело».

«Не сказала бы, что фильмы ориентированы только на татарскую аудиторию. Например, фильм „Халима“ полностью на русском языке. Там поднимается серьезная проблема идентификации мусульман: девушка-мусульманка попадает в светскую школу, на этом фоне сталкивается с некими проблемами. „Исянмесез“ был показан ранее в рамках фестиваля мусульманского кино, где председатель отборочной комиссии Гульнара Абикеева горела желанием, чтобы и в Казахстане сняли такое кино, а она не татарка. Да, фильм на татарском языке, с субтитрами, но сама история актуальна в любом месте, для любой семьи», — подчеркнула Фаина Харитонова.

Посмотреть все эти фильмы, напомним, можно бесплатно, но необходимо пройти предварительную регистрацию на официальных сайтах площадок показов. Пока регистрация недоступна, но будет открыта в ближайшие дни, заверили «Татар-информ» в пресс-службе «Татаркино».