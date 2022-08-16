Три педагога из Татарстана вышли в финал всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Три педагога дополнительного образования Татарстана вышли в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Всего в финал очного этапа прошли 90 участников, по десять в каждой из номинаций, из 46 регионов России и Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

От Татарстана победителями федерального заочного этапа конкурса стали Лейсан Сиразева (номинация «Педагог дополнительного образования по технической направленности»), Виталий Фролов (номинация «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности») и Дарья Павлова (номинация «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности).

«Финалисты уже прошли два тура заочного этапа, – отметили в министерстве. – Финальные испытания конкурса профмастерства в очном формате пройдут с 19 по 23 сентября в Красноярске».

В первом туре педагогам нужно будет провести мастер-класс «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании», а также пройти импровизационный конкурс «Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей».

Девять конкурсантов, набравших самое большое количество баллов в первом туре, примут участие во втором этапе. Их ожидает «Педагогическое многоборье» – поэтапное выполнение заданий по решению педагогических задач и ситуаций. Завершится состязание индивидуальным испытанием – профессиональным диалогом с представителем Минпросвещения России.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» проходит в 18-й раз и является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей.