Три пары молодоженов из Татарстана представят республику на свадебном фестивале в Москве

Фото: © Александр Хевронин/ «Татар-информ»

Три пары молодожёнов из Татарстана сегодня отправились в Москву, чтобы 12 мая одновременно зарегистрировать свои браки на Всероссийском свадебном фестивале в рамках международной выставки-форума «Россия». Отметим, что две невесты и один жених в парах являются родственниками: родные сестры и брат.

Первая пара – Ильшат Вильданов и Алия Сафиуллина – поделились, что вместе они уже 6 лет, а два года назад у них был никах. Ребята работают вместе в стоматологии и практически все время проводят друг с другом.

Фото: © Александр Хевронин/ «Татар-информ»

«Любим друг друга и дома, и на работе. 24/7 вместе. Все удивляются, как мы не устаем друг от друга, а нам, наоборот, не комфортно, если рядом нет любимого человека», – поделились молодожёны.

В свою очередь Алмаз Яруллин и Залия Сафиуллина рассказали, что они специально хотели устроить свадьбы в один день, чтобы было больше поводов встречаться всей большой семьей, например, на свадебной годовщине.

Фото: © Александр Хевронин/ «Татар-информ»

Вторая пара вместе уже два года – год назад они провели никах. Молодожены заявили, что очень горды представлять Татарстан на всероссийском фестивале, ведь это одна из лучших республик страны.

Для церемонии всем трем парам подготовили эксклюзивные национальные костюмы, но они пока являются секретом, который пары намерены раскрыть только на выставке. Однако пара Рафаэля Сафиуллина и Дианы Асмановой обмолвились, что эти костюмы выполнены в цветах флага Татарстана: зеленый, белый и красный.

«Мы очень горды, что нашу семью выбрали представлять Татарстан на свадебном фестивале», – заявили ребята. Сафиуллин рассказал, что со своей невестой знаком уже три года и это была любовь с первого взгляда. «Мы познакомились в театре. Она уронила телефон, и я его поднял, а когда мы посмотрели друг на друга, то сразу же влюбились», – поделился он.

Фото: © Александр Хевронин/ «Татар-информ»

Все три пары также выразили огромную благодарность руководству ЗАГСа Казани и Правительству Татарстана за возможность представлять республику на всероссийском фестивале и за помощь в подготовке к поездке.

На международной выставке-форуме «Россия» с 12 по 19 мая пройдет первый Всероссийский свадебный фестиваль. Ключевым событием первого дня станет самая массовая свадьба — на главной уличной сцене выставки поженятся более 150 пар со всей страны. Их брак официально зарегистрируют сотрудники Управления ЗАГС Москвы.

«Московские ЗАГСы с 2019 года проводят торжественные церемонии бракосочетания в самых красивых местах города в рамках проекта мэра Москвы „Новые адреса счастья“. Одной из необычных локаций также стала площадка выставки-форума „Россия“», – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр добавила, что массовая свадьба пройдет 12 мая, на праздник Красная горка, с которой традиционно открывается свадебный сезон. Всем молодоженам передадут огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен в рамках церемонии старта Года семьи c участием Президента Владимира Путина.

«Фестиваль продлится больше недели – до 19 мая. Все федеральные округа привезут пары, которые в течение недели также поженятся на выставке „Россия“. То есть, за время проведения фестиваля соединят сердца более 200 пар», – рассказала заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.