Три парня и девушка из-за сильного течения утонули в реке Волхов в Великом Новгороде

В Великом Новгороде произошла трагедия – четверо молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет утонули во время купания в реке Волхов, сообщил ТАСС.

По предварительным данным, группа из пяти молодых людей решила искупаться в районе пешеходного моста через Волхов. Однако четверо из них, к сожалению, не смогли выбраться из воды и утонули. Единственный выживший смог выплыть.

На место трагедии незамедлительно прибыл заместитель прокурора Великого Новгорода Дмитрий Савичев. Ведомство намерено дать правовую оценку действиям городской администрации в части организации и оборудования официальных мест для купания граждан.

Ситуация находится на особом контроле прокурора области Сергея Швецова. Обстоятельства и причины гибели четверых молодых людей предстоит выяснить в ходе тщательного расследования.