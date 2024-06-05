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Три парня и девушка из-за сильного течения утонули в реке Волхов в Великом Новгороде
В Великом Новгороде произошла трагедия – четверо молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет утонули во время купания в реке Волхов, сообщил ТАСС.
По предварительным данным, группа из пяти молодых людей решила искупаться в районе пешеходного моста через Волхов. Однако четверо из них, к сожалению, не смогли выбраться из воды и утонули. Единственный выживший смог выплыть.
На место трагедии незамедлительно прибыл заместитель прокурора Великого Новгорода Дмитрий Савичев. Ведомство намерено дать правовую оценку действиям городской администрации в части организации и оборудования официальных мест для купания граждан.
Ситуация находится на особом контроле прокурора области Сергея Швецова. Обстоятельства и причины гибели четверых молодых людей предстоит выяснить в ходе тщательного расследования.
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