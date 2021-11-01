Три организации Татарстана выплатили 2,3 млн рублей долгов по зарплате

Три организации Татарстана выплатили долги по зарплате своим сотрудникам на общую сумму 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного управления и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по соблюдению трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты труда. В ходе проведенной работы погашена задолженность по заработной плате в трех организациях республики», — сказано в сообщении.

В Казани ООО «Энергострой-73» выплатило 19 работникам 961 тыс. рублей. ООО «Тебова Нур» погасило задолженность по заработной плате в размере 491 тыс. рублей перед тремя сотрудниками, а бугульминское ООО «Племрепродукт» — 927 тыс. рублей перед десятью работникам.