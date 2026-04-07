Три очка не пахнут: «Рубин» отскочил, но все же добыл победу над «Сочи»

«Рубин» в матче 23-го тура РПЛ добыл минимальную победу над футбольным клубом «Сочи» (0:1). Благодаря этим трем очкам казанцы вновь вернули себе седьмую строчку. Как сложился матч для подопечных Франка Артиги - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: pfcsochi.ru

Матч между «Рубином» и «Сочи» был под угрозой срыва, но все же состоялся

Заключительный матч 23-го тура РПЛ между «Рубином» и «Сочи» первоначально был под угрозой срыва. Все дело в том, что на выходных в районе берегов Черного моря снова действовала беспилотная опасность. Десятки, если не сотни рейсов в Сочи были отменены в воскресенье. Из-за этого бригада арбитров, обслуживавшая встречу, прилетела в город только в понедельник, буквально за несколько часов до начала игры.

В непростых обстоятельствах матч все-таки начался вовремя. Для сочинцев в глобальном смысле он уже значения не имел. После 22 туров команда Игоря Осинькина располагается на 16-м месте в турнирной таблице. До 14-й строчки «Сочи» не хватает 11 очков. Тенденция набора очков южан в весенних турах показывает, что в следующем сезоне им придется в очередной раз покорять волны «лучшей лиги мира».

Причем по-человечески коллектив Осинькина жаль, ведь все футбольные составляющие у «Сочи» есть, чтобы сезон за сезоном оставаться играть в РПЛ. Прекрасный стадион, принимавший чемпионат мира в 2018 году. Административный и финансовый ресурс, позволяющий подписывать неплохих игроков по меркам РПЛ.

Только вслушайтесь в фамилии футболистов, выступающих сейчас за «Сочи»: Зиньковский, Мухин, Волков, Ильин. Есть даже добротные легионеры наподобие Фуртадо, который летом 2025 года сперва приезжал играть за «Краснодар».

Состав «Сочи» язык не повернется назвать слабым. И играет команда нормально, но все время ей почему-то не везет.

«Рубин» выжал максимум из ситуации, когда Заика вынужденно покинул поле

Гол, который пропустили вчера южане на 19-й минуте, отчасти вышел курьезным. Защитник «Сочи» Кирилл Заика разбил нос и был вынужден выйти за бровку поля, чтобы получить помощь. Ненадолго южане остались в меньшинстве, продолжая игру.

И именно через правый фланг Заики, который в тот момент держал атакующий игрок «Сочи» Михаил Игнатов, в штрафную хозяев ворвался Андерсон Арройо. Латераль «Рубина» прострелил в штрафную, и Безруков с близкого расстояния прошил Дюпина.

На лице Игоря

по телекамерам невооруженным глазом наблюдались отчаяние и полное опустошение.

«Примерно 28‑ю игру подряд, включая сборы и товарищеские матчи, первый опасный момент у наших ворот – и сразу гол. Понятно, что я шучу, но это все тяжело дается», - сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Рубин» отскочил, но Артига доволен тремя очками

После забитого гола «Рубин» стал строже играть в обороне. Пожалуй, это был первый матч при Франке Артиге весной, когда казанцы целенаправленно отдали инициативу сопернику. «Сочи», почувствовав опасливость «Рубина», начал давить и поджимать гостей на их половине поля. У казанцев начали проявляться ошибки.

На 25-й минуте чуть не привез гол полузащитник Далер Кузяев, потерявший мяч в простой ситуации недалеко от штрафной. Максим Мухин вышел один на один, однако вратарь «Рубина» Евгений Ставер спас команду.

К слову, про Кузяева - он был заменен Артигой во втором тайме и что-то подсказывает, что матч с «Оренбургом» полузащитник скорее всего начнет со скамейки. Слишком невыразительную игру показывает Далер в последних встречах.

Помимо выхода один на один у Мухина, «Сочи» имел еще один убойный момент на 63-й минуте. Нападающий Захар Федоров буквально с пяти метров не попал мячом по пустым воротам, зарядив в перекладину. Грандиозный отскок казанцев.

После этого южане продолжали штурмовать штрафную «Рубина» и если говорить справедливо, то, как минимум, на ничью сочинцы вчера наиграли. Хозяева пользовались уязвимостью обороны казанцев, которая вчера была представлена не в оптимальном составе. Встречу пропускал Дениль Мальдонадо, вместо него игра Алексей Грицаенко.

Франк Артига по окончании матча не был доволен качеством футбола в исполнении своих подопечных, особенно во втором тайме. Однако он попросил игроков все равно порадоваться победе. «Рубин» продолжает набирать очки, а это для казанцев - главное. По завершении 23-го тура команда Артиги вернула себе седьмую строчку в таблице, сместив московское «Динамо».

«Мы очень рады, что взяли важные три очка. С июля, с первого тура, мы не одерживали побед в гостях. Этот матч дал много информации для анализа. Особенно во втором тайме мы действовали плохо. Но нужно уметь сводить матчи к победе, даже если дела по ходу игры складываются не самым лучшим образом. Таким умением и славятся большие команды. Это шаг в направлении того, чтобы стать большой командой» - резюмировал матч Артига.