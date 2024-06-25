Три обладателя Гран-при «Алтын каләм — Золотое перо» поступят в вуз на бюджет

Фото: Минмолодежи РТ

В Казани объявлены победители Республиканского фестиваля юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо». В этом году финалистами проекта стали 75 человек из 19 городов и районов Татарстана, сообщает Минмолодежи РТ.

«Конкурс этого года длился на протяжении полугода, я уверен, что знания и опыт, которые вы получили, сыграют важную роль в вашем профессиональном становлении. Вы нашли новые контакты, приобрели новые компетенции от наставников и спикеров. Для вас мы постарались создать все условия, сделать насыщенную, интересную программу, чтобы вас полностью погрузить в мир журналистики», — обратился к финалистам глава молодежного ведомства Татарстана Ринат Садыков.

Обладателями Гран-при стали Алина Тыринова из Казани — направление «Печатная журналистика на русском языке», Адиля Зиязетдинова из Актанышского района — «Печатная журналистика на татарском языке» и Анвар Мухутдинов из Арска — «Телевидение и видеоблогинг». Они получат возможность поступить в вуз на бюджетной основе по направлению медиа.

Открытием года была признана Злата Захарова, которая участвовала в направлении «Реклама и связи с общественностью». На конкурсе она представляла Казань.

Кроме того, определились медиацентры — получатели грантовой поддержки. Это нововведение «Золотого пера — 2024», уточнили в министерстве. Так, 600 тысяч рублей получил медиацентр Поволжского государственного университета физической культуры, 300 тысяч — MediaFire Чистопольского филиала Казанского инновационного университета, 100 тысяч — «Культ.Медиа» Казанского государственного института культуры.

Напомним, что конкурсанты соревновались по таким направлениям, как печатная журналистика на русском и татарском языках, подкасты и радио, фотожурналистика, телевидение и видеоблогинг, дизайн и верстка, SMM, реклама и связи с общественностью. Впервые в рамках фестиваля специальная категория предусмотрена для студенческих медиацентров.