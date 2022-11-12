Три новых объекта в Казани и Зеленодольске получили заключения о соответствии

Еще три объекта капитального строительства получили заключения о соответствии требованиям проектной документации. Об этом передает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

Один из них — многоквартирный жилой дом №8 с нежилыми помещениями, расположенный на улице Родины в Казани.

Также ЗОС выдано заводу по производству одноразовой одежды для защиты пациента и медперсонала (1-й этап строительства) и складскими помещениям. Оба объекта находятся в Зеленодольске.