Три новые услуги запущены в сервисе «Мои субсидии»

В суперсервисе «Мои субсидии» запущены три новые услуги, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Среди нововведений — новые субсидии для фермеров, гранты для молодежи и компенсации компаниям за переоборудование транспорта на использование газомоторого топлива

«Теперь оформить меры поддержки через сервис «Мои субсидии» смогут компании и индивидуальные предприниматели, которые выполняют работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива <...> Субсидия станет доступна онлайн после объявления сроков подачи заявок на данную меру поддержки», — рассказали в ведомстве.

Субсидии на возмещение части затрат фермеров на техническую и технологическую модернизацию начнут принимать в электронном виде в 2022 году, но с условиями выдачи можно ознакомиться уже сейчас.

«Мои субсидии» — это единый каталог мер господдержки для представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, частных фермеров и физических лиц. На сегодняшний день в информационной системе реализовано 20 мер поддержки, на которые можно подать заявления онлайн. С момент запуска сервиса через него было подано 50 тысяч заявлений.