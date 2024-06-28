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Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ
В Белгородской области зафиксированы атаки ВСУ на три населенных пункта. По предварительным данным, в результате обстрелов никто не пострадал, однако нанесен материальный ущерб, сообщил губернатор Гладков.
В Шебекино на территории промышленного предприятия в результате попадания боеприпаса повреждено административное здание, спецтехника и легковой автомобиль.
В поселке Чапаевский Грайворонского городского округа беспилотник-камикадзе атаковал частный дом, повредив крышу летней кухни.
В селе Бессоновка Белгородского района несколько дронов нанесли удары по территории сельскохозяйственного предприятия. В результате атаки выбиты окна на верхних этажах здания и поврежден инфраструктурный объект связи.
На всех пострадавших объектах работают оперативные службы, оценивая масштаб повреждений и принимая необходимые меры.
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