Три молодежных проекта из Татарстана выиграли 14 млн рублей на федеральном конкурсе

Три молодежных проекта из Татарстана вошли в число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Они реализуются при поддержке Минмолодежи РТ и выиграли в общей сложности 14 млн рублей.

Среди победителей — программа поддержки творческих деятелей арт-резиденции RE'ACTOR. Проект выиграл грант на сумму более 7 млн рублей. Это первая системная и уникальная программа развития креативных индустрий в Республике Татарстан, основная идея которой заключается в выявлении через конкурсную основу молодых творческих деятелей, будущих лидеров креативных индустрий, творческих предпринимателей. Программа будет реализовываться совместно с кураторами - творческими институциями, учреждениями, экспертами, а также действующими креативными бизнесами. Программа поддержки творческих деятелей — это некий инкубатор, который состоит из нескольких направлений: музыки, современного искусства, театра, танцев и перформанса, дизайна, ремесел и индустрии моды, производства цифрового медиаконтента, литературы и поэзии.

Второй проект-победитель - Международный фестиваль медиаискусства НУР (более 4 млн рублей). По словам авторов проекта, для развития сообщества медиаарта на фестивале запланировано создание медиалаборатории и открытые лекции от экспертов индустрии. Художники могут лично увидеть своих старших коллег, наставников и пообщаться с ними, задать интересующие вопросы, обсудить творческие идеи. Личные истории спикеров, различные аспекты диджитал-софта для создания медиаарта, лекции по продвижению и коллаборациям — все это и не только будет изучаться в рамках образовательной программы фестиваля.

Помимо этого, фестиваль также способствует популяризации цифрового искусства среди жителей и гостей города. Данный проект при помощи инсталляций, образовательной и музыкальной программы меняет взгляд людей на современное искусство, формируя новую строку культурного кода в умах людей.

На проведение международного турнира по брейкингу и уличному искусству COMBOnation выделено почти 3 млн рублей. Это единственный фестиваль по брейкингу и уличному искусству в России, который не считается официальным спортивным мероприятием, а является главным событием для настоящего хип-хоп-сообщества. В течение четырех дней в рамках COMBOnation, помимо основных соревнований, проходят уникальные мероприятия, которые способствуют развитию и популяризации уличной культуры.