Три модели Lada назвали самыми доступными в обслуживании по гарантии

Наиболее доступными в обслуживании в гарантийный период являются три модели Lada: Granta с 8-клапанным мотором, Niva Legend, а также Largus в кузовах универсал и фургон. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по сервису сети дилерских центров «Прагматика» Александр Кулаков.

По словам эксперта, начальная стоимость одного планового техобслуживания без учета расходников составляет: для Lada Granta – от 10,8 тыс. рублей при регламенте раз в 15 тыс. км; для Lada Niva Legend – от 9,2 тыс. рублей при заезде в сервис раз в 10 тыс. км; для Lada Largus – от 13,6 тыс. рублей с интервалом 15 тыс. км.

В качестве примера цен на запчасти Кулаков привел стоимость передних тормозных колодок. Рекомендованная розничная цена для Niva Legend составляет 1,4 тыс. рублей, для Granta – 2,3 тыс. рублей, для Largus – 2,4 тыс. рублей.