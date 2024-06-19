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Три мирных жительницы ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ
В результате утреннего обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских силовиков пострадали три мирные жительницы, сообщает РИА Новости.
Ранее градоначальник Донецка информировал о ранении девушки 2007 года рождения в этом же районе города.
По уточненным данным, помимо девушки-подростка, осколочные ранения различной степени тяжести получили еще две женщины – 1981-го и 1955-го годов рождения. Все трое пострадавших были госпитализированы в больницы Донецка.
Согласно сведениям представительства ДНР в Совместном центре по расследованию военных преступлений Украины, обстрелы Петровского района Донецка со стороны ВСУ начались около 01:25 по московскому времени. С этого момента было нанесено 11 ударов по жилым кварталам.
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