Три мирных жительницы ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ

В результате утреннего обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских силовиков пострадали три мирные жительницы, сообщает РИА Новости.

Ранее градоначальник Донецка информировал о ранении девушки 2007 года рождения в этом же районе города.

По уточненным данным, помимо девушки-подростка, осколочные ранения различной степени тяжести получили еще две женщины – 1981-го и 1955-го годов рождения. Все трое пострадавших были госпитализированы в больницы Донецка.

Согласно сведениям представительства ДНР в Совместном центре по расследованию военных преступлений Украины, обстрелы Петровского района Донецка со стороны ВСУ начались около 01:25 по московскому времени. С этого момента было нанесено 11 ударов по жилым кварталам.