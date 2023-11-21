Нижнекамские студенты начали плести трехметровые браслеты для выживания

В агропромышленном колледже Нижнекамска начали плести браслеты выживания. Изделия широко применяются в зоне специальной военной операции. Длина браслета – примерно три метра. Это не простое украшение на руку, а вещь, которая действительно может спасти жизнь. Именно такие наши военные используют в зоне спецоперации.

В экстренных ситуациях браслет можно использовать в качестве жгута. А в обычных ситуациях на него можно повесить вещи, что-то подкрепить, палатку укрепить.

«Плести их нетрудно, — рассказывает руководитель волонтеров Нижнекамского агропромышленного колледжа Богдан Елфимов. — За день, ну, штук 10 может получиться, не шибко много пока что. Мы только учимся, не все еще научились, пока в процессе».

Богдан научился плести браслеты по видео всего за пару дней, а теперь дает мастер-классы и другим студентам. Пока одни студенты уже набили руку, другие только учатся их изготавливать.

Сначала ребята начинали плести браслеты небольшой компанией. Постепенно делом увлеклись и другие студенты. Сейчас в процесс вовлечены порядка 75 человек. У 15 из них в зоне спецоперации находятся близкие родственники.

«Долго мы искали этот шнур, в магазинах особо нигде нет. Все ринулись искать, мы нашли этот шнур, собрали средства и попробовали. Потом я показала сыну, он у меня тоже приходил в отпуск, уже ушел, говорит, это очень нужная вещь, она здорово пригодится», — рассказала преподаватель русского языка, председатель комитета солдатских матерей НМР Татьяна Абрамова.

Плетением занимаются и преподаватели, а также студенты филиала колледжа в Агрызе. К концу недели они планируют сделать около сотни браслетов выживания. Позже их передадут в общественный центр на Химиков, 72б. В целом же это не первый раз, когда агропромышленный колледж помогает военным. Ранее в учреждении собирали гуманитарный груз, а также плели маскировочные сети. В ближайшее время хотят запустить ещё один проект — студенты-сварщики будут делать печи, фонари и изделия для блиндажей.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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