Три лавки Сенного базара в Казани отказались включить в реестр ОКН

Три объекта на улице Столбова — лавки бывшего Сенного базара — отказались признавать объектами культурного наследия. Причиной стала утрата зданий — в нулевых их демонтировали, а чуть позже разместили на их месте жилой комплекс. Результаты экспертизы опубликованы на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Согласно фотофиксации, все три здания, №1/3, 3, 5, существовали еще в 2004 году, однако на кадрах 2007 года на их месте виден лишь пустырь.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Сенной базар, отмечает эксперт, в лучшие времена занимал территорию от современной улицы Камала до Профсоюзной. Его южной границей служила правая сторона улицы Московской, на севере — улочка, идущая параллельно к ней. Площадь имела форму прямоугольника и составляла более 16,3 тысячи квадратных метров. Его история началась в первые десятилетия XVIII века и связана с приездом в Казань императора Петра I в 1722 году.

Постепенно базар разрастался из торгового места вокруг небольшого озера, прирастал целыми кварталами длинных одноэтажных лабазов, складов и лавок без окон, с тяжелыми дверьми и мощными запорами. Из-за близости лошадиного базара площадь вокруг озера была покрыта плотным слоем сена — отсюда и название Сенной.

В настоящее время подобные лабазы и лавки можно встретить на улочке за автозаправкой и Кировским садиком и на углу улиц Кирова и Парижской Коммуны. Однако, добавил эксперт, до наших дней они не сохранились в первоначальном виде, став двухэтажными.

Проводя анализ, специалист отметил, что особенности зданий, характеризующие их как объект культурного наследия, были утрачены. Нет не только материальных объектов, но и их фотографического изображения . Поэтому включение их в реестр ОКН было бы необоснованным.