Три крупные организации Набережных Челнов нарушили антиковидные постановления

В Набережных Челнах продолжается проверка обязательной вакцинации в коллективах и соблюдения мер по антиковидной профилактике. За неделю проверены 17 субъектов, в том числе шесть медорганизаций. Об этом на аппаратном совещании в Автограде заявил главный санитарный врач Ильгизяр Бариев.

«В основном мы проверяли только крупные компании, такие как „Челныводоканал“. Выполнение неплохое как первым, так и вторым компонентом вакцины. Однако на три крупных организации были вынуждены наложить меры административного воздействия», — отметил он.

По данным Роспотребнадзора Челнов, в городе зарегистрировано 5145 случаев коронавирусной инфекции, показатель на 100 тыс. населения составляет 979,3, что ниже республиканского значения на 2,7%.

Под медицинским наблюдением остаются 214 человек, снято 10683 человека в связи с истечением сроков медицинского наблюдения и выздоровлением.