Три контрактника из Бугульмы отправились защищать Родину в зону СВО

В торжественной обстановке состоялась отправка трех бугульминцев, подписавших контракт на службу в армии РФ. Нести воинский долг им предстоит в течение двух лет.

Сейчас им предстоит пройти обучение на месте боевого слаживания. Прийти проводить бойцов пришли не только многочисленные друзья и члены семьи, но и коллеги, одноклассники, а также представители администрации района.

«Спасибо, что вы осознанно приняли такое решение, отозвались на призыв Родины и подписали контракт. Не забывайте, что вас дома ждут, вас любят и вами гордятся. Возвращайтесь как можно быстрее с Победой, живыми и здоровыми», — обратился к мужчинам военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов.

Военком сообщил присутствующим, что часть бугульминцев уже благополучно прибыла из зоны специальной военной операции, сейчас они имеют статус участников боевых действий.

Здесь же состоялось вручение удостоверения ветерана боевых действий военнослужащему Александру Лаврентьеву.

Благочинный Бугульминского района отец Георгий благословил будущих бойцов на достойное выполнение воинского долга.

По сложившейся традиции бугульминцам вручили повязки-обереги, которые по возвращении домой необходимо вернуть, и письма учащихся бугульминского лицея.