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Три арестованные компании «Татнефти» на Украине перешли к «Укрнафте»
Три компании на Украине, принадлежавшие ПАО «Татнефть», переданы госкомпании «Укрнафта». Решение принято украинским Правительством, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
«Кабмин передал „Укрнафте“ три арестованные российские компании, принадлежавшие „Татнефти“. Речь идет о компаниях ООО „Полтава-капитал“, ООО „Харьков-капитал“ и „Татнефть-АЗС-Украина“», — цитирует его ТАСС.
Политик заявил, что переданным компаниям принадлежат сеть АЗС и другое имущество. Сначала планировалось, что они перейдут к «Нафтогазу», однако позднее решение было изменено.
Напомним, что Украина наложила арест на счета, заправки, бензовозы, нефтебазы и другое имущество «Татнефти» в конце марта 2022 года. По оценкам, стоимость арестованных активов компании могла достигать 68 млн долларов.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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