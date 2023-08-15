Три арестованные компании «Татнефти» на Украине перешли к «Укрнафте»

Фото: © «Татар-информ»

Три компании на Украине, принадлежавшие ПАО «Татнефть», переданы госкомпании «Укрнафта». Решение принято украинским Правительством, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

«Кабмин передал „Укрнафте“ три арестованные российские компании, принадлежавшие „Татнефти“. Речь идет о компаниях ООО „Полтава-капитал“, ООО „Харьков-капитал“ и „Татнефть-АЗС-Украина“», — цитирует его ТАСС.

Политик заявил, что переданным компаниям принадлежат сеть АЗС и другое имущество. Сначала планировалось, что они перейдут к «Нафтогазу», однако позднее решение было изменено.

Напомним, что Украина наложила арест на счета, заправки, бензовозы, нефтебазы и другое имущество «Татнефти» в конце марта 2022 года. По оценкам, стоимость арестованных активов компании могла достигать 68 млн долларов.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга