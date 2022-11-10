Три компании из Татарстана вошли в топ крупнейших интеграторов России в области ИБ

В рейтинг крупнейших компаний и интеграторов России в области информационной безопасности (ИБ), составленный CNews, попали три компании из Татарстана.

На третьем месте федерального списка оказалась ГК Innostage: по итогам прошлого года, рост выручки компании составил 57,5% и достиг 7,3 млрд рублей по сравнению с 4,6 млрд в 2020 году. На восьмой позиции находится компания «Айтеко»: за год ее выручка выросла на 21,0% (2,4 млрд рублей в 2021 году по сравнению с 2 млрд в 2020).

20 место рейтинга заняла татарстанская ICL с ростом в 3,5% (1,04 млрд рублей в 2021 году по сравнению с 1,01 млрд рублей в 2020).

Рейтинг крупнейших интеграторов России в области ИБ выпущен в рамках ежегодного обзора CNews «Информационная безопасность 2022». Ключевыми драйверами российского рынка в этом году стали сервисы в сфере ИБ и проекты по импортозамещению иностранных решений.