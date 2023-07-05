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Три компании из Татарстана вошли в ТОП-100 крупнейших ИТ-предприятий России
Аналитический центр CNews опубликовал рейтинг топ-100 ИТ-компаний России за 2022 год. В список вошли три компании из Татарстана: ICL (18-е место), ГК Innostage (41-е место) и «Барс Груп» (55-е место).
Согласно данным, опубликованным CNews, совокупная выручка ICL за прошлый год составила 29 млрд рублей, ГК Innostage – 10,4 млрд рублей, «Барс Групп» – 7,3 млрд рублей.
Тройка лидеров рейтинга выглядит следующим образом: первое место у F+ tech-Марвел с выручкой в 215,2 млрд рублей, второе – у Группа Т1 с выручкой в 166,5 млрд рублей, третье – OCS Distribution с выручкой 142 млрд рублей.
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