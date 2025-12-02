Три команды из Татарстана выступят в финале «Битвы роботов» в Москве. Участники поборются за победу в категории с мини-роботами весом до 1,5 кг, сообщает Минцифры РФ.

Финал «Битвы роботов» – международного чемпионата, где встречаются профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники со всего мира, состоится в Москве 13 декабря. В поединках сойдутся команды из России, Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Туниса.

В манеже кинопарка «Москино» сразятся 32 команды, прошедшие отборочные туры. Сильнейшие из них встретятся в финальных боях.

Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Битва роботов – международный чемпионат, в котором инженеры из разных стран конструируют роботов, а затем испытывают их возможности на специальном ринге. Первые четыре отборочных тура собрали более 20 тыс. зрителей, трансляции с мероприятий посмотрели более 20 млн человек.