Три команды из Казани примут участие в Международном чемпионате по битве роботов

Три команды из столицы Татарстана примут участие в Международном чемпионате по битве роботов, второй отборочный этап которого пройдет 21 октября в Перми.

Всего участниками второго этапа станут 34 команды из России, Индии и Китая. Республику Татарстан будет представлять казанские команды «Destructor», «Регион 716» и «Робозон 2». Зрителей ждет четыре шоу поединков, за которыми можно будет наблюдать в прямом эфире по ссылке. Состязания пройдут с 8:00 до 19:00 по московскому времени.

Цель чемпионата − привлечь внимание к современным и перспективным технологиям, востребованным направлениям инженерных наук, стать двигателем робототехнического движения и сформировать у участников чемпионата потребность к получению новых знаний и компетенций, сообщают организаторы.