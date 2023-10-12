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Три команды из Казани примут участие в Международном чемпионате по битве роботов
Три команды из столицы Татарстана примут участие в Международном чемпионате по битве роботов, второй отборочный этап которого пройдет 21 октября в Перми.
Всего участниками второго этапа станут 34 команды из России, Индии и Китая. Республику Татарстан будет представлять казанские команды «Destructor», «Регион 716» и «Робозон 2». Зрителей ждет четыре шоу поединков, за которыми можно будет наблюдать в прямом эфире по ссылке. Состязания пройдут с 8:00 до 19:00 по московскому времени.
Цель чемпионата − привлечь внимание к современным и перспективным технологиям, востребованным направлениям инженерных наук, стать двигателем робототехнического движения и сформировать у участников чемпионата потребность к получению новых знаний и компетенций, сообщают организаторы.
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