Три клуба выиграли стартовые три игры в чемпионате Татарстана по футболу

Матчи 3-го тура были сыграны в минувшие выходные в чемпионате Республики Татарстан по футболу. По итогам тура три команды в чемпионате набрали 9 очков из 9-ти возможных – это казанские «Нэфис» и «Смена», а также «Шинник» из Нижнекамска.

В казанской группе «Нэфис» разгромил СШОР Вахитовского района (6:1). В составе победителей хет-триком отметился Норик Авдалян, который несколько лет назад отличился необычным исполнением пенальти, выступая за студенческую команду КАИ-КНИТУ. Еще один лидер группы – казанская «Смена» в Зеленодольске обыграла местный «СШ №3-Авангард» (0:2).

В закамской группе нижнекамское дерби «Нефтехимик» – «Шинник» завершилось минимальной победой «Шинника» (0:1). Таким ообразом, этот клуб стал единственным в своей группе, который выиграл все три стартовых матча чемпионата Татарстана.

В казанской группе лидируют «Нэфис» и «Смена». Однако уже в эту субботу, 29 мая, кто-то из них (а возможно и оба клуба) потеряют очки – командам предстоит очное противостояние, которое пройдет на стадионе «Электрон».







Результаты остальных матчей 3-го тура:

СШ Альметьевска – ФК «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 3:2,

«Нефтяник» (Бугульма) – «Динамо-Делин» (Ижевск) – 4:3,

«Эверест» (Высокая Гора) – «Гроза» (Казань) – 3:1.