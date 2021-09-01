Три казанских волейболиста вошли в сборную России на чемпионат Европы

Блокирующий Артем Вольвич, доигровщик Дмитрий Волков и либеро Валентин Голубев из «Зенита-Казани» вошли в официальную заявку мужской сборной России на чемпионат Европы, сообщает сайт ВФВ.

Помимо них в заявку включен диагональный сборной Федор Воронков, который еще весной выступал за «Зенит-Казань». Однако сейчас волейболист представляет питерский «Зенит».

Чемпионат Европы по волейболу стартует сегодня и пройдет в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Российская команда под руководством Туомаса Саммелвуо в группе сыграет в финском Тампере и начнет выступление на турнире 2 сентября матчем с Турцией.