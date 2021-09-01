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Ру Тат
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1 сентября 2021  18:32
Cергей Гаврилов

Три казанских волейболиста вошли в сборную России на чемпионат Европы

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Блокирующий Артем Вольвич, доигровщик Дмитрий Волков и либеро Валентин Голубев из «Зенита-Казани» вошли в официальную заявку мужской сборной России на чемпионат Европы, сообщает сайт ВФВ.

Помимо них в заявку включен диагональный сборной Федор Воронков, который еще весной выступал за «Зенит-Казань». Однако сейчас волейболист представляет питерский «Зенит».

Чемпионат Европы по волейболу стартует сегодня и пройдет в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Российская команда под руководством Туомаса Саммелвуо в группе сыграет в финском Тампере и начнет выступление на турнире 2 сентября матчем с Турцией.

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