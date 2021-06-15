Три казанских регбиста вызваны в сборную России

Игроки казанской «Стрелы» Денис Барабанцев, братья Магомед и Шамиль Давудовы получили вызов в сборную России. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сборная команда России будет готовиться к матчам чемпионата Европы против Испании и Португалии.

Подготовку российская сборная начнет в испанском Аликанте 20 июня, там же команда Лина Джонса 3 июля сыграет против сборной Испании. Встреча с Португалией пройдет 17 июля в Нижнем Новгороде.

Кроме того, игрок «Стрелы» Сергей Евсеев получил вызов в сборную России по регби-7 — национальная команда будет готовиться ко второму туру чемпионата Европы.

Турнир пройдет в Москве с 25 по 28 июня. Сборная России будет готовиться к нему на базе в Новогорске.