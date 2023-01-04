Три казанских предприятия ОПК, включая пороховой завод, передадут госкорпорации «Ростех»

Двенадцать военных заводов боеприпасов и спецхимии, в том числе три предприятия, расположенных в Казани, войдут в состав госкорпорации «Ростех». Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о Казанском государственном казенном пороховом заводе, НПО «Казанский завод точного машиностроения» и Государственном НИИ химических продуктов.

Кроме того, Ростеху окажутся переданы завод «Авангард» в Башкортостане, Алексинский химический комбинат в Тульской области, предприятие «Анозит» в Новосибирской области, завод имени Морозова в Ленинградской области и завод имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области.

Помимо этого, госкорпорации передадут комбинат «Каменский» в Ростовской области, Пермский пороховой завод, ФКП «Самарский завод „Коммунар“», Саранский механический завод, Тамбовский пороховой завод и Федеральный центр двойных технологий «Союз» в Московской области.

Все эти федеральные государственные унитарные предприятия и федеральные казенные предприятия преобразуют в акционерные общества, 100% акций которых получит госкорпорация «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации.