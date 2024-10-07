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Три казанца претендуют на победу в телешоу «Суперниндзя»
13 октября в 17:00 на СТС выходит самое масштабное спортивно-развлекательное шоу страны — «Суперниндзя», в котором десантник Али Валеев, парашютист Эмиль Ваккасов и олимпийская чемпионка Юлия Ахтямова из Казани поборются с мировыми чемпионами ниндзя-спорта.
Юлия Ахтямова — одна из самых титулованных участниц проекта. Она многократная чемпионка России по лёгкой атлетике, серебряный призёр чемпионата мира, чемпионка Европы. «Весной решила заняться гонками с препятствиями и сразу втянулась, — рассказывает спортсменка и мать четырёх детей. — Мы с семьёй смотрели все выпуски "Суперниндзя". И когда объявили кастинг, дети начали уговаривать меня подать заявку. Я очень боялась, но семья поддержала. На съёмках переживала больше, чем на профессиональных соревнованиях. Ведь в этом направлении я начинающий спортсмен».
Новый опыт получил и другой участник из Казани Эмиль Ваккасов, на счету которого 650 прыжков с парашютом. «Изначально пошёл в парашютный спорт, чтобы преодолеть страх высоты. Сейчас мне нравится делать то, что не делают другие. Так я популяризирую активный образ жизни, парашютный спорт и Татарстан», — говорит он.
По словам Али Валиева, он оказался в телепроекте, чтобы развеять мифы о десантниках. «Часто слышу плохие отзывы о десантниках, но стараюсь поменять это, — признаётся он. — С каждым годом хочется отмечать наш главный праздник поспокойнее. Например, второго августа бегаю в форме и с флагом ВДВ. И в шоу я пришёл, чтобы прославить десантников, доказать, что мы тоже спортсмены».
Соперниками казанских атлетов в международном сезоне шоу «Суперниндзя» станут спортсмены из России, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана и других стран. Участников снова поддерживает тройка ведущих: Дмитрий Масленников, Василий Артемьев и Валерия Астапова.
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