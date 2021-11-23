Три казанца и два альметьевца поедут на Универсиаду в рядах хоккейной сборной России

Штаб хоккейной сборной России утвердил список игроков, которые в составе мужской студенческой сборной страны начнут подготовку к XXX зимней Универсиаде в Швейцарии. В их числе три игрока казанского «Барса» и два спортсмена альметьевского «Нефтяника», сообщает пресс-служба ФХР.

Это вратарь Артур Ахтямов и защитник Марк Янчевский (оба — «Барс»), нападающие Данил Гизатуллин и Радель Фазлеев (оба — «Нефтяник»), Кирилл Крутов («Барс»). Ахтямов, Янчевский и Крутов имеют опыт выступлений за «Ак Барс».

После соблюдения необходимых карантинных мероприятий спортсмены приступят к занятиям на льду, в тренажерном и игровом залах. Тренировки в Новогорске продлятся до 7 декабря. На следующий день, 8 декабря, сборная отправится в Швейцарию.

Российская команда выступит в группе А вместе со сборными Швейцарии, Чехии, Казахстана и Южной Кореи. Матчи мужского хоккейного турнира зимней Универсиады пройдут на стадионе в городе Цуге.