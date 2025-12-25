news_header_top
Общество 25 декабря 2025 11:17

Три исторических здания в Татарстане включили в реестр памятников архитектуры

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия включил три старинных здания в единый государственный реестр. Соответствующие приказы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Статус объектов культурного наследия регионального значения присвоен двум храмам в районах республики и одному историческому дому в Казани. Для всех зданий утверждены границы территории и предмет охраны — перечень архитектурных особенностей, которые подлежат обязательному сохранению.

Под государственную охрану взяты:

Включение в реестр гарантирует неизменность исторического облика зданий и запрещает проведение работ, которые могут им навредить.

#комитет рт по охране объектов культурного наследия #архитектурное наследие
