Три исторических здания в Татарстане включили в реестр памятников архитектуры

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия включил три старинных здания в единый государственный реестр. Соответствующие приказы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Статус объектов культурного наследия регионального значения присвоен двум храмам в районах республики и одному историческому дому в Казани. Для всех зданий утверждены границы территории и предмет охраны — перечень архитектурных особенностей, которые подлежат обязательному сохранению.

Под государственную охрану взяты:

В Казани: «Дом Мусина М-С.Г.» (1906 г.). Здание расположено на улице Нариманова, д. 56;

В Зеленодольском районе: «Церковь Грузинско – Богородицкая» (1884-1889 гг.). Находится в селе Осиново на улице Шуравина, д. 47Б;

В Камско-Устьинском районе: «Церковь Христо-Рождественская» (1761 г., 1878 г.). Памятник расположен в деревне Буртасы на улице Нагорная, д. 1а.

Включение в реестр гарантирует неизменность исторического облика зданий и запрещает проведение работ, которые могут им навредить.