Три исторических боя разыграют на родине Героя Советского Союза в Татарстане

В субботу и воскресенье, 24 и 25 июня, на всероссийском фестивале «Элбэдэн-2023» в селе Альвидино Пестречинского района Республики Татарстан пройдут три исторические реконструкции. Событие ежегодно организуют на родине последнего защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова.

В этом году в фестивале примут участие 300 участников клубов военно-исторической реконструкции из различных регионов Российской Федерации.

Реконструкторами будет представлено становление личности главного героя фестиваля Петра Гаврилова и его путь от добровольца Красной армии в Гражданскую войну до майора, возглавившего оборону Восточного форта Брестской крепости в 1941 году.

Впервые по мотивам воспоминаний Петра Гаврилова будут воссозданы бои 28-й Азинской дивизии, которые проходили на северо-востоке Татарстана в 1918-1919 годах. Помимо этого, зрителям представят фрагменты первых часов Великой Отечественной войны, форсирование войсками Вермахта реки Западный Буг и нападение на спящий гарнизон Брестской крепости.

Первая реконструкция «1918 год. Рождение героя» пройдет 24 июня в 13.00. Второй бой, «Вторжение», состоится на рассвете, в 4.00, 25 июня. И третий — «Легенда о Брестской крепости» — станет завершающим. Он намечен на 14.00 25 июня. В сценарии реконструкций будет задействована кавалерия, историческая техника и авиация.

Площадки фестиваля начнут работать 24 июня в 9.00. На фестивале откроются фотозоны, лавки с тематическими сувенирами, гастрономическая зона, кемпинг для ночевки. Гости события увидят обновленные и новые интерактивные программы от клубов «329-й стрелковый полк 70-й стрелковой дивизии» (Тольятти) и «Саратовский рубеж» (Саратов).

Большую выставку оригинальных хирургических инструментов времен войны готовят участники клуба «Первая линия» поискового отряда «Росич» из Москвы. Как работала военно-полевая почта и военные парикмахерские — цирюльни, покажут участники Кировской общественной молодежной поисковой организации «Долг». О работе радистов в годы войны расскажут участники клуба «Радист» из Чистополя. Планируются показательные выступления конного клуба.

На фестивале будет работать винтажная фотозона от дизайнера Илья Репина. Для создания полноценного образа гостям предложат и форму времен Великой Отечественной войны.

Интересной в этом году будет и музыкальная часть фестиваля. Хедлайнером заявлен ансамбль русской песни «Леха-Казак», который выступит на сцене с новым репертуаром. Его солист Алексей Казаков — певец-самородок. Ансамбль участвует во многих массовых мероприятиях Республики Татарстан. На репертуар и звучание большое влияние оказало творчество Николая Емелина и Игоря Растеряева. Основная линия — славное героическое прошлое и вдохновляющее настоящее российского народа. Алексей трижды становился победителем фестиваля работающей молодежи «Наше время» — «Безнен Заман».

Как рассказали «Татар-информу» в оргкомитете фестиваля, особое внимание предполагается уделить детям и молодежи. Для них, в частности, организуют квест-игру «К защите Родины готовы!». Игра включает работу призывного пункта и пяти последовательных интерактивных точек, дающих представление о навыках начальной военной подготовки разных родов войск периода Великой Отечественной войны. По прохождении всех этапов участнику выдается красноармейская книжка и значок «Ворошиловский стрелок».

Фестиваль посвящен памяти местного уроженца — Героя Советского Союза, легендарного защитника Брестской крепости Петра Гаврилова. Мероприятие приурочено к исторической дате 22 июня.

Его организаторами выступают исполком Пестречинского района, Пестречинское землячество Республики Татарстан и военно-исторический клуб «Витязь» (Казань). В этом году событие пройдет при поддержке Правительства РТ и Росмолодежи.