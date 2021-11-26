Три игрока УНИКСа помогли сборной России обыграть Италию

В сегодняшнем матче первого тура квалификационного турнира чемпионата мира 2023 года сборная России обыграла в Санкт-Петербурге сборную Италии со счетом 92:78 (15:14, 22:23, 27:22, 28:19). Свой вклад в победу хозяев внесли три баскетболиста казанского УНИКСа.

Это форвард Евгений Валиев, защитники Вячеслав Зайцев и Артем Комолов. Не попал в заявку сегодняшнего матча четвертый представитель УНИКСа в сборной России — форвард Георгий Жбанов.

В следующей встрече 29 ноября, которая также пройдет в Петербурге, сборная России сыграет с командой Исландии. А УНИКС сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги сыграет в столице Сербии Белграде с «Црвеной Звездой».

Стоит отметить присутствие в тренерском штабе сборной Италии 61-летнего Эммануэле Молина, который в сезонах 2015–2017 годов ассистировал тогдашнему главному тренеру УНИКСа Евгению Пашутину.