Три игрока «Рубина» вызваны в юношескую сборную России по футболу

Три футболиста академии ФК «Рубин» вызваны в расположение юношеской сборной России для игроков до 16 лет. Это защитник Эберт Белорусов, а также полузащитники Денис Макаров и Илья Рожков.

Все трое уже находятся в расположении юношеской сборной России U16, которая проводит свой учебно-тренировочный сбор в Италию. Он продлится до 28 июня.

По ходу сбора россияне примут участие в международном турнире «Делле национи», в котором также сыграют команды Словении, Албании и Северной Македонии. Сборная России стартует в турнире 23 июня матчем против македонцев.