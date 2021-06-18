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Ру Тат
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18 июня 2021  17:02

Три игрока «Рубина» вызваны в юношескую сборную России по футболу

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Три футболиста академии ФК «Рубин» вызваны в расположение юношеской сборной России для игроков до 16 лет. Это защитник Эберт Белорусов, а также полузащитники Денис Макаров и Илья Рожков. 

Все трое уже находятся в расположении юношеской сборной России U16, которая проводит свой учебно-тренировочный сбор в Италию. Он продлится до 28 июня.

По ходу сбора россияне примут участие в международном турнире «Делле национи», в котором также сыграют команды Словении, Албании и Северной Македонии. Сборная России стартует в турнире 23 июня матчем против македонцев.

#ФК Рубин
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