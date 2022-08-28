Три игрока казанского «Ак Барс-Динамо» вызваны в сборную России по хоккею с мячом

В сборную России по хоккею с мячом вызваны три игрока казанского «Ак Барс-Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба .

Так, в национальную команду страны вызваны защитник Данияр Самигуллин, полузащитники Денис Артюшин и Алексей Веселов. Кроме этого, в тренерский штаб национальной команды входит главный тренер дербышинцев Иван Максимов.

Напомним, с 23 по 25 сентября в Красноярске состоится «Кубок Енисейской Сибири». А перед началом турнира, с 19 сентября, наши сборные — национальная, молодежная и сборная клубов — проведут сбор на льду стадиона «Енисей».

В предстоящем турнире Самигуллин сыграет за национальную сборную страны, а Артюшин и Веселов — за сборную клубов России.

Ранее дербышинцы вышли в 1\4 финала Кубка России, где 14 сентября в Хабаровске встретятся с иркутской «Байкал-Энергией».