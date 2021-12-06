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Спорт
6 декабря 2021  15:02
Cергей Гаврилов

Три игрока «Ак Барса» сыграют на Кубке Первого канала

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 Федерация хоккея России опубликовала состав национальной сборной на российский этап Евротура — Кубок Первого канала. В него вошли три хоккеиста казанского «Ак Барса».

Это вратарь Тимур Билялов, нападающие Дмитрий Воронков и Артем Галимов, также игравшие в сборной России на предыдущем, финском этапе Евротура.

Стоит отметить наличие в штабе сборной экс-форвардов «Ак Барса» — менеджера Ильи Ковальчука и тренера Алексея Кудашова. 

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА Арене». Россия сыграет со сборными Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.

#ХК Ак барс #сборная россии по хоккею #кубок первого канала
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