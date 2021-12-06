Три игрока «Ак Барса» сыграют на Кубке Первого канала

Федерация хоккея России опубликовала состав национальной сборной на российский этап Евротура — Кубок Первого канала. В него вошли три хоккеиста казанского «Ак Барса».

Это вратарь Тимур Билялов, нападающие Дмитрий Воронков и Артем Галимов, также игравшие в сборной России на предыдущем, финском этапе Евротура.

Стоит отметить наличие в штабе сборной экс-форвардов «Ак Барса» — менеджера Ильи Ковальчука и тренера Алексея Кудашова.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА Арене». Россия сыграет со сборными Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.