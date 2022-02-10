Три игрока «Ак Барса» помогли Канаде обыграть Германию

В своем первом матче мужского хоккейного олимпийского турнира в Пекине сборная Канады уверенно обыграла команду Германии со счетом 5:1.

В рядах сборной Канады успех ковали три представителя казанского «Ак Барса». Это защитники Джейсон Демерс и Марк Барберио, сыгравшие в третьей паре. Нападающий Джордан Уил, сыгравший во втором звене.

Джордан отметился двухминутным удалением. А Уил лихим броском в касание сделал счет 5:1. Барберио результативными действиями не запомнился. А сборная Канады впечатлила.

Канада-Германия 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).