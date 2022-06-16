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Ру Тат
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Происшествия
16 июня 2022  11:07
Павел Климчак

Три года строгого режима дали казанцу, укравшему одежду у купавшегося в озере мужчины

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Как установил суд, в июне прошлого года 41-летний безработный житель Казани украл одежду и телефон у купавшегося в озере мужчины. Стоимость похищенного тот оценил в 16 тысяч рублей.

На казанца, который ранее уже был судим, возбудили уголовное дело по статье за кражу. Свою вину он признал. С учетом рецидива преступлений суд отправил его на три года и два месяца в колонию строгого режима. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#кража
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