Три года строгого режима дали казанцу, укравшему одежду у купавшегося в озере мужчины

Как установил суд, в июне прошлого года 41-летний безработный житель Казани украл одежду и телефон у купавшегося в озере мужчины. Стоимость похищенного тот оценил в 16 тысяч рублей.

На казанца, который ранее уже был судим, возбудили уголовное дело по статье за кражу. Свою вину он признал. С учетом рецидива преступлений суд отправил его на три года и два месяца в колонию строгого режима. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.