Три года колонии светит нижнекамцу, у которого полицейские нашли меньше грамма PVP

Накануне утром в Нижнекамске сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 29-летнего мужчину с наркотиками. Инцидент произошел в одном из подъездов дома по проспекту Строителей, сообщили в ведомстве.

При личном досмотре у задержанного обнаружили сверток с кристаллообразным веществом. Химическое исследование показало, что это синтетический наркотик «PVP» массой 0,93 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за потребление наркотиков без назначения врача. Суд назначил ему административный арест на 4 суток.