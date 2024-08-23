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Три года колонии светит нижнекамцу, у которого полицейские нашли меньше грамма PVP
Накануне утром в Нижнекамске сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 29-летнего мужчину с наркотиками. Инцидент произошел в одном из подъездов дома по проспекту Строителей, сообщили в ведомстве.
При личном досмотре у задержанного обнаружили сверток с кристаллообразным веществом. Химическое исследование показало, что это синтетический наркотик «PVP» массой 0,93 грамма.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за потребление наркотиков без назначения врача. Суд назначил ему административный арест на 4 суток.
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