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Ру Тат
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4 июня 2021  17:48

Три футболиста «Рубина» включены в список лучших игроков юношеской лиги

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Юношеская футбольная лига совместно с Transfermarkt определила сборную из лучших 23-х игроков минувшего сезона в ЮФЛ-1. В нее вошли представители девяти клубов, в том числе три игрока казанского «Рубина». Это защитник Абу-Муслим Хамхоев, а также нападающие Артем Зияисов и Анзор Амиралиев.

Хамхоев сыграл 20 матчей в ЮФЛ-1, отметился тремя голевыми передачами. Зияисов забил 15 мячей в 20-ти матчах в лиге и сделал три ассиста. На счету Амиралиева 3 гола и 10 передач в 20-ти матчах сезона.

Кроме того, Хамхоев и Амиралиев были включены также в символическую сборную из 11 футболистов ЮФЛ-1.

#ФК Рубин
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