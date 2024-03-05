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Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море, сообщили в Минобороны.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя Рафаль-С ВКС Франции», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что при приближении российского истребителя французские самолеты выполнили разворот от государственной границы и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.
«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули в Минобороны.
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